هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-تقرت

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيت سير القطار الليلي خط الجزائر- تقرت_الجزائر.

واوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت يكون على الساعة 18:13. وهذا أيام السبت، الإثنين والأربعاء.

أما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) فسيكون على الساعة 17:30 أيام الأحد، الثلاثاء والخميس.

كما أشار المصدر نفسه، أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، جامعة.

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