هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر- تقرت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن مواقيت سير القطار الليلي خط الجزائر - تقرت – الجزائر.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها علىة الفايسبوك، أن الإنطلاق سيكون من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت. سيكون على الساعة 13: 18، وهذا أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

أما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 30: 17، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

يشار أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير،جامعة…

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