هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-عنابة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي على خط الجزائر - عنابة – الجزائر.

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار الليلي يومية مع التوقف في محطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج. سطيف، قسنطينة، الحروش، عزابة.

حيث يكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 18:40، أما الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر على الساعة 20:20.

