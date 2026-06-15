هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-عنابة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، مواقيت سير القطار الليلي الرابط بين الجزائر وعنابة.

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار من محطة الجزائر نحو عنابة تكون خلال أيام الأحد، الثلاثاء والخميس، وتنطلق على الساعة 18:40.

أما الرحلات من محطة عنابة نحو الجزائر تكون أيام الاثنين، الأربعاء والجمعة، تنطلق من محطة عنابة على الساعة 21:00.

حيث يتوقف القطار بمحطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، الحروش وعزابة.

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