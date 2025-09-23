هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-عنابة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي الجزائر-عنابة-الجزائر.

وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر يكون على الساعة 21:00، أما الانطلاق من محطة الجزائر. نحو عنابة على الساعة 40: 18.

كما أشارت أن رحلات القطار الليلي يومية مع التوقف في محطات الحراش - البويرة- بني منصور – برج بوعريريج – سطيف – العلمة – تاجنانت – تلاغمة – القرزي – الخروب – قسنطينة – الحروش- رمضان جمال – عزابة – وصولا إلى محطة عنابة.

