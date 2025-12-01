هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – تقرت

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار الليلي على خط الجزائر - تقرت – الجزائر.

وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت يكون على الساعة 13: 18، وهذا أيام السبت، الإثنين والأربعاء.

أما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) فيكون على الساعة 30: 17، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

كما أشارت أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير وجامعة.

