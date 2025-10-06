هذه مواقيت سير القطار الليلي بين الجزائر وعنابة

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطار الليلي بين الجزائر وعنابة.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن القطارات الليلية العاملة على خط الجزائر - عنابة قطارات مهيأة ومجهزة بمقاعد وأسرّة لضمان راحة المسافرين أثناء الرحلة.

ويكون الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر على الساعة التاسعة ليلا. بينما يكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء.

وأشار البيان، إلى أن هذه الرحلات يومية، وتتوقف في محطات الحراش، والبويرة، وبني منصور، وبرج بوعريريج، وسطيف، والعلمة. وتاجنانت، وتلاغمة، والقرزي، والخروب، وقسنطينة، والحروش، ورمضان جمال، وعزابة، وصولا الى محطة عنابة.