هذه مواقيت سير القطار الليلي خط الجزائر – عنابة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، توقيت سير القطار الليلي على خط (الجزائر - عنابة – الجزائر).

وأوضحت الشركة أن رحلات القطار الليلي ستكون يومية مع التوقف في محطات الحراش، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج. سطيف، قسنطينة، الحروش، عزابة.

حيث سيكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 18:40، أما الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر فسيكون على الساعة 20:20.

