هذه مواقيت سير القطار الليلي على خط “الجزائر – وهران – تلمسان”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت القطار الليلي الرابط بين تلمسان ووهران مرورا بتسع ولايات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن القطار الليلي يربط تسعة ولايات إنطلاقا من الجزائر وصولا إلى مدينة تلمسان مرورا بمدينتي وهران وسيدي بلعباس. ويتوقف القطار في محطات البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، المحمدية، وهران. بالإضافة كذلك إلى واد تليلات، سيدي بلعباس وصولا الى محطة تلمسان.

وتم برمجة هذا الخط لربط الولايات الشرقية بالولايات الغربية للوطن. حيث سيكون الإنطلاق من الجزائر - تلمسان على 00: 22، والوصول على 06:52 سا. كما سيكون الإنطلاق من تلمسان – الجزائر على 30: 19، الوصول على 05:00.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور