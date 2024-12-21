هذه مواقيت سير القطار الليلي وهران–بشار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطار الليلي خط وهران-بشار-وهران.

وأوضحت الشركة أن القطار يتوقف في محطات سيدي بلعباس، طابية، مولاي سليسن، راس الماء، رجم دموش، المشرية، النعامة. تيوت، مغرار، حنين بورزق، عين الصفراء، بني ونيف وبشار.

كما أشارت أن الانطلاق من محطة وهران نحو بشار يكون على الساعة 21:00، أما الانطلاق من محطة بشار نحو وهران يكون على الساعة 22:00.

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