هذه مواقيت سير القطار على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت سير القطار على خط “الجزائر - باتنة – الجزائر”.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن رحلات يومية على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”. تتوقف في محطات عين توتة – بريكة – برهوم – المسيلة – برج بوعريريج – البويرة – بومرداس.

وسيكون الإنطلاق من محطة آغا “الجزائر” نحو باتنة على الساعة 13:15 سا، والإنطلاق من باتنة نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 50: 22 سا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور