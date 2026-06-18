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هذه مواقيت سير القطار على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”

بقلم أمينة داودي
هذه مواقيت سير القطار على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت سير القطار على خط “الجزائر - باتنة – الجزائر”.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن رحلات يومية على خط “الجزائر – باتنة – الجزائر”. تتوقف في محطات عين توتة – بريكة – برهوم – المسيلة – برج بوعريريج – البويرة – بومرداس.

وسيكون الإنطلاق من محطة آغا “الجزائر” نحو باتنة على الساعة 13:15 سا، والإنطلاق من باتنة نحو محطة آغا “الجزائر” على الساعة 50: 22 سا.

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