هذه مواقيت سير القطار على خط الجزائر– باتنة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، برنامج رحلات القطار على خط الجزائر - باتنة – الجزائر.

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون يومية على خط الجزائر – باتنة – الجزائر مع التوقف في محطات عين توتة. بريكة، برهوم، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة وبومرداس.

كما أشارت أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة سيكون على الساعة 13:15. أما الانطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) فسيكون على الساعة 22:50.

