هذه مواقيت سير القطار على خط “قسنطينة- الجزائر- قسنطينة”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت سير القطار على خط “قسنطينة- الجزائر- قسنطينة”.

وينطلق القطار من محطة قسنطينة بإتجاه الجزائر أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس مع التوقف في محطات الخروب، تلاغمة، شلغوم العيد، تاجنانت، العلمة، سطيف، برج بوعريريج، بني منصور، البويرة، الثنية، بومرداس وصولا الى محطة آغا.

وستكون مواقيت سير القطار على خط “قسنطينة- الجزائر- قسنطينة” حسب البرنامج الآتي: قسنطينة - الجزائر: أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس. الانطلاق على 40: 06، والوصول على 13:52سا. أما خط “الجزائر – قسنطينة” أيام السبت، الإثنين، الأربعاء. الانطلاق على 30: 06، والوصول على 13:14 سا.