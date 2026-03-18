هذه مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى أيام العيد المبارك

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه وتحسبا لعيد الفطر المبارك. سطرت الشركة برنامجا خاصا بهذه المناسبة لسير قطارات الخطوط الكبرى.

وحرصا منها على تمكين المسافرين من الالتحاق بذويهم في أفضل الظروف، تم إعداد هذا البرنامج بما يتماشى مع كثافة التنقلات التي تسبق عيد الفطر وأول أيامه. على أن تستأنف حركة سير القطارات برنامجها العادي ابتداءً من ثاني أيام العيد.

كما أعلنت الشركة أنه تم تعزيز بعض القطارات بعربات إضافية، بهدف ضمان راحة المسافرين والتكفل الأمثل بهم خلال هذه المناسبة.