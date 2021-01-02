هذه مواقيت سير قطارات الطلبة وما بين المدن

أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها، باستئناف نشاطات قطارات نقل المسافرين بشكل تدريجي، على مرحلتين.

وتتعلق المرحلة الأولى بانطلاق قطارات ما بين المدن، المعروفة بقطارات الضواحي وقطارات نقل الطلبة بداية من يوم غد الأحد.

وحددت أوقات سير القطارات من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، مع أخذ بعين الاعتبار، توقيت الحجر الجزئي المنزلي بالولايات المعنية.

وتم تخصيص 46 رحلة بين الجزائر العاصمة – الثنية، بمعدل 23 ذهاب، 23 إياب

بالإضافة الى 14 رحلة بين الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسي، 7 ذهاب و7 إياب.

وكذا 8 رحلات بين الثنية – وادي عيسي (4 ذهاب، 4 إياب)، بالإضافة الى 22 رحلة بين الجزائر العاصمة – زرالدة.

كما تم تحديد 38 رحلة بين الجزائر العاصمة – العفرون، بمعدل 19 ذهاب، 19 إياب.

أما بالنسبة لخطوط نقل الطلبة فجاءت كما يلي:

– خميس مليانة – الشلف : رحلتين (1 ذهاب ، 1 إياب).

– عنابة – سيدي عمار : 12 رحلة (6 ذهاب، 6 إياب).

– باتنة – عين توتة – فسديس : 6 رحلات (3 ذهاب، 3 إياب).

وبخصوص القطارات الجهوية والخطوط الكبرى، تم برمجة استئناف نشاطها، بداية من يوم الإثنين 4 جانفي، ما عدى القطارات المجهزة بالأسرّة.

وسيتم الإعلان عن برنامج الرحلات الخاصة بهذه الخطوط، غدا الأحد.

كما تعلم الشركة الحاملين لبطاقات الاشتراك، بأن المدة غير المستعملة خلال فترة توقف الرحلات، سيتم تعويضها بنفس المدة.

ودعت المواطنين الى التقرب من شبابيك المحطات لهذا الغرض.

ودعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها، إلى الالتزام الصارم بقواعد الصحة والتباعد الاجتماعي من أجل سفر آمن.