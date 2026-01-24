هذه مواقيت سير قطارات خط الجزائر – وهران

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيت سير القطارات على خط الجزائر - وهران – الجزائر.

وأوضحت الشركة، أن رحلات خط الجزائر – وهران – الجزائر، تكون يومية مع توقف القطارات في محطات ولايات البليدة. عين الدفلى، الشلف، غليزان، ( المحمدية ) ولاية معسكر.

كما أشارت الشركة أنه تم إضافة محطات توقف لقطار كوراديا الذي ينطلق على الساعة الثامنة في الاتجاهين. المحطات التالية : البليدة، عين الدفلى، غليزان، المحمدية و واد تليلات.

