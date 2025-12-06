هذه مواقيت سير قطار الجزائر- باتنة

إعــــلانات
بقلم عايدة.ع
نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيتى سير القطار على خط الجزائر - باتنة – الجزائر.

وأوضحت الشركة، أن رحلات القطار على خط الجزائر – باتنة – الجزائر يومية، مع التوقف في محطات عين توتة، بريكة. برهوم، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة وبومرداس.

حيث سيكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة على الساعة 13:15، أما الانطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) فيكون على الساعة 22:50.

