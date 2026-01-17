هذه مواقيت سير قطار الجزائر – باتنة
بقلم عايدة.ع
نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار على خط الجزائر - باتنة – الجزائر.
وأوضحت الشركة أن الرحلات تكون يومية على خط الجزائر – باتنة – الجزائر مع التوقف في محطات عين توتة، بريكة. برهوم، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، بومرداس.
حيث يكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة على الساعة 13:15، أما الانطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 22:50.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/H1fhY