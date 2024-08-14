هذه مواقيت سير قطار الخط الدولي الجديد الجزائر- تونس

كشفت المؤسسة العمومية للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن مواقيت سير قطار الخط الدولي الجديد الجزائر- تونس.

وينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا. مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس. لتصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27).

وينطلق من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). لتصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

ملاحظة : جواز السفر إجباري.

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

وتم ضبط تسعيرة تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما يلي:

-سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

-سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج .

-مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، مع تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.

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