هذه مواقيت سير قطار تيارت-وهران

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت سير القطار على خط عين كرمس – سعيدة – سيدي بلعباس – وهران.

وأضحت الشركة أن القطار يتوقف في محطات يوب، تلاغ ، مولاي سليسن ، سيد علي بوناب، طابية، عين البرد.

حيث ينطلق القطار من محطة عين كرمس بولاية (تيارت) باتجاه محطة وهران على الساعة 15: 6. فيما ينطلق من محطة وهران باتجاه محطة عين كرمس على الساعة 40: 14.

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