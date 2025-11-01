هذه مواقيت سير قطار خط الجزائر – باتنة

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار على خط (الجزائر - باتنة – الجزائر).

وأوضحت الشركة أن خط الجزائر – باتنة – الجزائر يوفر رحلات يومية، مع التوقف في محطات عين توتة – بريكة – برهوم . المسيلة – برج بوعريريج – البويرة – بومرداس..

حيث يكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة على الساعة 15 : 13. والانطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 50: 22.

