هذه مواقيت سير قطار خط الجزائر – باتنة
بقلم عايدة.ع
نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير القطار على خط (الجزائر - باتنة – الجزائر).
وأوضحت الشركة أن خط الجزائر – باتنة – الجزائر يوفر رحلات يومية، مع التوقف في محطات عين توتة – بريكة – برهوم . المسيلة – برج بوعريريج – البويرة – بومرداس..
حيث يكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو باتنة على الساعة 15 : 13. والانطلاق من باتنة نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 50: 22.
