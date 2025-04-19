هذه مواقيت سير قطار خط قسنطينة-الجزائر
بقلم عايدة.ع
نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيت سير قطار خط قسنطينة - الجزائر– قسنطينة.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الانطلاق من محطة قسنطينة باتجاه الجزائر يكون على الساعة 06:40، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.
أما الانطلاق من آغا (الجزائر) نحو محطة قسنطينة فيكون على الساعة 06:30، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.
حيث يتوقف القطار في محطات العلمة، سطيف، برج بوعريريج، بني منصور، البويرة، بومرداس.
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