هذه مواقيت سير قطار خط قسنطينة-الجزائر

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيت سير قطار خط قسنطينة - الجزائر– قسنطينة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الانطلاق من محطة قسنطينة باتجاه الجزائر يكون على الساعة 06:40، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

أما الانطلاق من آغا (الجزائر) نحو محطة قسنطينة فيكون على الساعة 06:30، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

حيث يتوقف القطار في محطات العلمة، سطيف، برج بوعريريج، بني منصور، البويرة، بومرداس.

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