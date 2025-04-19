إعــــلانات
أخبار الجزائر

هذه مواقيت سير قطار خط قسنطينة-الجزائر

بقلم عايدة.ع
هذه مواقيت سير قطار خط قسنطينة-الجزائر
  • 108
  • 0

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مواقيت سير قطار خط قسنطينة - الجزائر– قسنطينة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن الانطلاق من محطة قسنطينة  باتجاه الجزائر يكون على الساعة 06:40، وهذا أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

أما الانطلاق من آغا (الجزائر) نحو محطة  قسنطينة فيكون على الساعة 06:30، أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

حيث يتوقف القطار في محطات العلمة، سطيف، برج بوعريريج، بني منصور، البويرة، بومرداس.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Tzd1T
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر