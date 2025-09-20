هذه مواقيت عمل المؤسسات البريدية بداية من الغد

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن مواقيت العمل، إنطلاقا من يوم غد الأحد، على مستوى المؤسسات البريدية.

وحسب بيان للمؤسسة، فالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق ستعمل من السبت إلى الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. ويوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

وبالنسبة للمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المحدودة، فستكون مواقيت العمل، من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار. ومن الساعة الثانية بعد الزوال، إلى غاية الساعة الخامسة مساء. ويوم الخميس، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية منتصف النهار.

أما فيما يخص المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة، فستكون أوقات العمل من السبت إلى الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء. ويوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية منتصف النهار.