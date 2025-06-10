هذه مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال فصل الصيف

أعلنت اليوم الثلاثاء، مؤسسة بريد الجزائر، عن مواقيت العمل خلال موسم صيف 2025 على مستوى المؤسسات البريدية عبر ربوع الوطن.

وأوضح بريد الجزائر عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، بخصوص مناطق الشمال. تكون أوقات العمل في المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، من السبت إلى الأربعاء من الساعة 08:00 إلى الساعة 19:00. ويوم الخميس من الساعة 08:00 إلى غاية الساعة 16:00.

أما المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المحدودة، فتكون أوقات العمل من السبت إلى الأربعاء بداية من الساعة 08:00. إلى غاية الساعة 12:00 ومن الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 17:00. فيما تكون أوقات العمل يوم الخميس من الساعة 08:00 إلى غاية الساعة 12:00.

وبخصوص المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة، تكون مفتوحة من الساعة 08:00 إلى غاية الساعة 17:00. وهذا من السبت إلى الأربعاء. ومن 08:00 إلى 12:00 يوم الخميس.

وأشار المصدر نفسه إلى أوقات العمل في مناطق الجنوب، حيث تكون أوقات العمل بالمؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق. من يوم السبت إلى الأربعاء من الساعة07:00 إلى 18:00. ويوم الخميس من الساعة 07:00 إلى الساعة 15:00.

أما المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة و المحدودة، تكون أوقات العمل من السبت إلى الخميس. من الساعة 07:00 إلى غاية الساعة 13:00.

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