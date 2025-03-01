هذه مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال رمضان

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، عن مواقيت العمل خلال شهر رمضان 2025 على مستوى المؤسسات البريدية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وفيما يخص مناطق الشمال، تعمل المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق، من السبت إلى الخميس من الثامنة والنصف صباحا، إلى غاية الخامسة والنصف مساءً.

أما المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة والمحدودة. فتعمل من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً، إلى الساعة الثالثة بعد الزوال. ويوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً، إلى الساعة الواحدة زوالا.

وفيما يخص مناطق الجنوب، تعمل المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الفرق من السبت إلى الخميس. من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً.

أما المؤسسات البريدية المنظمة وفقا لنظام الخدمة المستمرة والمحدودة، فتعمل من السبت إلى الأربعاء، من الساعة الثامنة صباحا، إلى الساعة الثانية بعد الزوال. والخميس من الساعة الثامنة صباحاً، إلى غاية منتصف النهار.