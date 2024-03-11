هذه مواقيت عمل حافلات “إيتوزا” بعد الإفطار خلال شهر رمضان

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، اليوم الإثنين، عن مواقيت وبرنامج عمل حافلات الجزائر بعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك 1445/2024.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن مواقيت عمل الحافلات خلال رمضان. قبل الإفطار أي في الفترة الصباحية ستكون من الساعة 06:00 إلى غاية الساعة 18:00.

أما خلال الفترة المسائية أي بعد الإفطارتكون ابتداء من الساعة 20:00 إلى غاية الساعة 02:00.

والجداول المبينة أدناه توضح أماكن انطلاق الحافلات ونقاط الوصول.

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