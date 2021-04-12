هذه مواقيت عمل حافلات “إيتوزا” خلال شهر رمضان

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا “، عن تسطير برنامج خاص بشهر رمضان المبارك.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن البرنامج الجديد للتنقل يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين بكل أريحية بين مختلف بلديات العاصمة.

وأوضح البيان، أن مؤسسة إيتوزا سخّرت 270 حافلة، موزعة على 117 خطا طيلة أيام الأسبوع.

وأضافت أنه في حالة صدر قرار من طرف السلطات العليا للبلاد لرفع الحجر الصحي عن ولاية الجزائر ، فإن مؤسسة إيتوزا تضمن تنقل المواطنين في الفترة الليلية من خلال تسخير 73 حافلة، لتغطية 51 خطا خلال أيام الأسبوع

وكشفت في ذات السياق، أن مواقيت عمل إيتوزا خلال رمضان ستكون من السادسة صباحا إلى السادسة والنصف مساء.

أما فيما يخص ضمان الخدمة بعد الإفطار، وفي حال رفع الحجر الصحي عن ولاية الجزائر، فإن العمل سيكون بداية من الثامنة و45 دقيقة، إلى غاية الواحدة ليلا.