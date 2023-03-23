هذه مواقيت عمل مكاتب البريد خلال رمضان
بقلم النهار أونلاين
نشرت مؤسسة بريد الجزائر، مواقيت عمل المكاتب البريدية خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في بيان للمؤسسة، فإن توقيت عمل المكاتب البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الشمال يكون كالتالي:
المكاتب البريدية التي تعمل بنظام التناوب:
من السبت إلى الخميس، من الساعة 8.30 إلى الساعة 17.00.
المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود:
من السبت إلى الاربعاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 15.00، والخميس من الساعة 9.00 إلى الساعة 13.00.
أما بالنسبة للمكاتب البريدية المتواجدة على مستوى منطقة الجنوب فيكون توقيت العمل كالتالي:
المكاتب البريدية التي تعمل بنظام التناوب:
من السبت إلى الخميس، من الساعة 7.00 إلى الساعة 15.00.
المكاتب البريدية التي تعمل بنظام محدود:
من السبت إلى الأربعاء، من الساعة 7.00 إلى الساعة 13.00، والخميس من الساعة 7.00 إلى الساعة 11.00.
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