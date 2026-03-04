إعــــلانات
أخبار الجزائر

هذه مواقيت قطارات خط بشار – تندوف خلال رمضان

بقلم عايدة.ع
هذه مواقيت قطارات خط بشار – تندوف خلال رمضان
  • 143
  • 0

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير قطارات خط بشار - تندوف – بشار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة بشار يكون على الساعة 08:00 والوصول إلى محطة تندوف. يكون على الساعة 19:20.

أما الانطلاق من محطة تندوف فيكون على الساعة 09:00 والوصول إلى محطة بشار على الساعة 20:23.

كما أشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن القطار يسير يوميا في الاتجاهين، ويتوقف في المحطات الآتية : عبادلة، حماقير، تبلبالة، حاسي خبي، أم العسل وتندوف.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/SMWxW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر