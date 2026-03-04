هذه مواقيت قطارات خط بشار – تندوف خلال رمضان

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت سير قطارات خط بشار - تندوف – بشار خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة بشار يكون على الساعة 08:00 والوصول إلى محطة تندوف. يكون على الساعة 19:20.

أما الانطلاق من محطة تندوف فيكون على الساعة 09:00 والوصول إلى محطة بشار على الساعة 20:23.

كما أشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن القطار يسير يوميا في الاتجاهين، ويتوقف في المحطات الآتية : عبادلة، حماقير، تبلبالة، حاسي خبي، أم العسل وتندوف.

