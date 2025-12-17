هذه مواقيت قطار الجزائر – بجاية

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، مواقيت سير القطار على خط الجزائر - بجاية– الجزائر.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، البويرة، بني منصور، الأخضرية، ذراع الميزان.

حيث ينطلق القطار من بجاية نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 06:30، أما الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو بجاية فيكون على الساعة 14:33.

