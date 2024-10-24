هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار “الجزائر – تونس”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية “SNTF” عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الدولي الجديد “الجزائر - تونس”.

وأوضحت شركة الـ SNTF أن القطار ينطلق من محطة عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس. على الساعة 09:00 صباحا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة 18:27. مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

وينطلق القطار من محطة تونس أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة 08:25، ليصل إلى عنابة على الساعة 18:20.

وأضاف البيان أن إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

وبإمكان للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق أهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وحددت شركة الـ SNTF سعر تذكرة الدرجة الأولى بـ 1900 دج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية بـ 1640 دج.

أما سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً فتم تحديده بـ 3485 دج. وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً بـ 3040 دج.

ووضعت شركة SNTF مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، مع تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.