هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي “الجزائر – تونس”

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت إنطلاق القطار الدولي الجزائر وتونس وأسعار الرحلات.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن القطار ينطلق من محطة عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا. ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27). مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25). ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20). بالإضافة كذلك إلى أن إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس. بالإضافة كذلك إلى محطات الجزائر، وهران، قسنطينة، سطيف والعلمة.

أما بالنسبة للأسعار، فهي تنافسية في المتناول ، حيث يقدر سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج. وسعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج . أما الأطفال فسيكون مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، و تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.

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