هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر – تونس

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس.

وأوضحت الشركة أن القطار ينطلق من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09:00) صباحا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18:27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

وينطلق القطار من محطة تونس أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08:25)، ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18:20).

كما أكدت الشركة أن إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر. وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق أهراس، أو في محطات الجزائر، وهران. قسنطينة، سطيف والعلمة.

وبخصوص أسعار التذاكر، فقد حدد سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 دج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 دج. أما سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 دج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 دج .

وحسب المصدر نفسه، اللأطفال دون 4 سنوات يتم نقلهم مجانا، كما يستفيد اللأطفال من 4 إلى 12 سنة. من تخفيض بنسبة 50%.

