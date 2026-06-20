هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر – تونس

نشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن القطار ينطلق من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09:00) صباحًا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18:27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

فيما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08:25)، ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18:20).

وبخصوص إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

كما يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق أهراس، أو في محطات الجزائر، وهران، قسنطينة، سطيف والعلمة.

أما أسعار التذاكر فقد حدد سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 دج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 دج. وسعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 دج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 دج.

هذا وأشارت الشركة أن الأطفال دون 4 سنوات يتنقلون مجانا أما الأطفال من 4 إلى 12 سنة يستفيدون من تخفيض بنسبة 50%.

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