هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس.

وحسب بيان للشركة، ينطلق القطار من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة صباحا.

ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة مساء، مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

كما ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة صباحا. ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء.

وتتم إجراءات العبور، على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

كما يمكن للمسافرين إقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وبالنسبة للأسعار، فهي في المتناول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

كما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج.

فيما يتنقل الأطفال دون 4 سنوات، مجانا، ويستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و12 سنة، من تخفيض بنسبة 50 بالمائة.