هذه مواقيت وأسعار تذاكر رحلات قطار الجزائر – تونس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الدولي الجديد الجزائر - تونس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن القطار ينطلق من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27).

مشيرة أن القطار يمر بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس.

وحسب المصدر نفسه، ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25)، ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

وبخصوص إجراءات العبور، فتتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

جدير بالذكر أنه يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

من جهة أخرى، اوضحت الشركة أن سعار التذاكر تعد تنافسية وفي المتناول وهي كالآتي:

سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، أما سعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

فيما حدد سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً ب 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج .

كما يستفيد الأطفال دون 4 سنوات من نقل مجاني، و تخفيض يصل إلى 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور