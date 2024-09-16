هذه مُخلفات المفرقعات ليلة المولد النبوي

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن حصيلة التدخلات الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، من جراء استعمال الألعاب النارية والمفرقعات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ذات المصالح، قامت وحدات الحماية، بعدة تدخلات من أجل إخماد 41 حريقا بين حرائق منزلية، سيارات. وأشجار ونخيل وحرائق مختلفة عبر عدة ولايات.

وتم تسجيل 22 حريقا في ولاية الجزائر، وولاية سكيكدة 12 حريقا، وولاية وهران 04 حرائق. وحريق بكل من ولايات البويرة، جيجل وباتنة.

تسجيل 41 حريقا في عدة ولايات

وفي ولاية الجزائر، إندلع حريق منزل ببلدية الرغاية، تسبب في إصابة 04 ضحايا لهم صعوبة في التنفس من بينهم 01 طفل يبلغ من العمر 08 سنوات أسعف ونقل إلى المركز الصحي الرغاية.

وإندلع حريق ببلدية العاشور، على مستوى حي كوسيدار السبالة، حيث تم إخماد حريق منزل على مستوى شرفة.

كما تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إخماد عدة حرائق نخيل وحشائش يابسة عبر بلديات واد السمار. وبراقي، دويرة، عين البنيان، برج البحري، باش جراح، الحمامات. والقبة، بني مسوس، العاشور، درارية، الكاليتوس، بوزريعة، بئر توتة وبولوغين.

وفي ولاية سكيكدة، إندلع حريق ببلدية الحروش، حيث تم تسجيل حريق ستار شرفة بطابق الأول لعمارة بحي لوصيف.

وتم إخماد حريق غرفة بالطابق الأول لمنزل يتكون من طابقين بسبب الشموع.

بالإضافة إلى إخماد عدة حرائق حشائش يابسة ونخيل عبر عدة أحياء من بلدية سكيكدة.

وفي وهران، تم إخماد حريقين على مستوى سطح بناية بحي قمبيطة وحي الدرب.

كما تمكنت عناصر الحماية المدنية، من إخماد حريق سيارة بوسط مدينة وهران. بالإضافة إلى إخماد حريق محل قصديري ببلدية بئر الجير.

وفي ولاية جيجل، تم إخماد حريق عجلات مطاطية على مستوى أحياء 200 مسكن وحي الفرسان.

أما في ولاية البويرة، فقد تم إخماد حريق بشرفة شقة بالطابق الأول لعمارة تتكون من 05 طوابق بحي 80 مسكن ببلدية البويرة.

وفي باتنة، تم إخماد حريق داخل غرفة لمنزل الكائنة بالطابق الثاني لبناية تتكون من 02 طابقين ببلدية باتنة.

وأكد بيان الحماية المدنية، أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.

هذا وتدعو الحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من الحيطة والحذر. وتجنب إستعمال المفرقعات والمواد النارية لاسيما طيلة أيام الأسبوع الجاري.