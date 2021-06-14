هذه نتائج الإنتخابات التشريعية في ولاية البليدة

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هذه نتائج الإنتخابات التشريعية في ولاية البليدة
بقلم عباس عادل

كشفت المندوبية الولائية التابعة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بولاية البليدة، مساء اليوم عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعة لـ12 جوان 2021، في الولاية.

وووفق ذات المندوبية فقد تحصلت كل من حزب جبهة التحرير الوطني على 4 مقاعد بينما فازت حركة البناء الوطني بـ 3 مقاعد

في حين تحصلت القائمة الحرة المشعل على 3 مقاعد وأيضا القائمة صدى الاحرار على مقعدين

وجاءت قائمة المترشحين الفائزين بمقاعد الدائرة بالولاية كمايلي:

حزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”:

الزغيمي حمزة

زواهرة مروان

حملاوي حمزة

الفرطاس يعقوب

حركة البناء الوطني:

تمار مصطفى

جيشرقي عبد القادر

فارس زهير

القائمة الحرة المشعل:

مونسي علي

سمية بلقاسم

حماد ايوب

القائمة صدى الاحرار:

هجالة

طهراوي


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