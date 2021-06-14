هذه نتائج الإنتخابات التشريعية في ولاية تيارت

قائمة أبناء الشعب 3 والأفلان 2 وحمس 2 والأرندي 2

قصر الشلالة تفتك 3 مقاعد من أصل 9 لولاية تيارت

تمكن 3 مترشحين من بلدية قصر الشلالة من الفوز في الإنتخابات التشريعية. حيث كان لها النصيب الاكبر من المقاعد المخصصة لولاية تيارت حسب النتائج الأولية.

و يتعلق الامر بعبد القادر تومي مدير البريد و عبد القادر زقاي طالب جامعي و يمتهن أعمال حرة. في نفس الوقت و ينتميان لحزب الأرندي وهما المقعدان الذان تحصلا عليهما الارندي. كما كان للقائمة الحرة أبناء الشعب 3 مقاعد.

مقعد واحد لرابح بوثلجة مير بلدية تيارت والثاني لسايبي آمين نائب مدير مستشفى قصر الشلالة والثالث لمترشح من الرحوية. فيما تحصل الأفلان على مقعدين احدهما لسيد أحمد تمامري اطار جامعي عضو المكتب السياسي للافلان ونائب سابق عن العاصمة لعهدة 2007 2012 والمقعد الثاني لشاقور عادل اطار بسوناطراك اما حركة حمس فتحصلت على مقعدين في البرلمان.

و يتعلق الامر بزرقاني سليمان أستاذ متوسط و المقعد الثاني لبالجيلالي أحمد أستاذ اقتصاد تخصص المالية العامة بجامعة الشلف و تبقى هذه مجرد نتائج اولية في انتظار الأعلان الرسمي عن النتائج من الجهة المخولة .