هذه نتائج الإنتخابات التشريعية في ولاية عين الدفلى

أخبار الجزائر
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هذه نتائج الإنتخابات التشريعية في ولاية عين الدفلى صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

كشفت المندوبية الولائية التابعة للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، بولاية عين الدفلى، عن نتائج الانتخابات التشريعة لـ12 جوان 2021، في الولاية، والتي جاءت كالتالي:

في المرتبة الأولى، جاءت حركة مجتمع السلم: قصال علي 1857.تليها التحدي الجديد: سحنون سليمان 1370، ثم يأتي  التجمع الوطني الديمقراطي: حريزي مخفي 1654.وجبهة المستقبل: حواس محفوظ 1485.ثم حزب جبهة التحرير الوطني: جلولي علي 1663، يليه الحصن المتين: لعويسات كمال 1269.وبعدها تأتي حركة الأمل لغد أفضل: برادعية عبد القادر 1803.وأخيرا الإخلاص: مداني مراد 1197.

بيان


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