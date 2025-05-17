هذه نتائج تحاليل مياه الشرب الموزعة بالجزائر وتيبازة

نشرت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، نتائج التحاليل الفصلية لجودة مياه الشرب بولايتي الجزائر وتيبازة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنها تسعى لطمأنة زبائنها حول جودة المياه الشروب. وعليه نشرت الشركة نتائج تحاليل الثلاثي الاول من سنة 2025 لجودة مياه الشرب بولايتي الجزائر و تيبازة.

كما أكدت سيال، في منشورها على ضرورة القيام بتنظيف وتطهير منتظم للخزانات، الصهاريج ومختلف وسائل التخزين.

ومن جهة أخرى، قدمت الشركة معلومات عامة، أين أكدت أخذ عينات التحاليل عند زبون سيال، موضحة أن هذه النتائج تمثل المعدل الفصلي للتحاليل.

وأشار المصدر نفسه أن مكونات المياه الشروب تختلف حسب مصادر إنتاجها (سدود، آبار ارتوازية أو محطات تحلية). ونوه أن مياه الحنفية الموزعة لها تركيبة متوازنة من الأملاح المعدنية.

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