هذه نتائج قرعة المناظرة التلفزيوينة وترتيب المترشحين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
هذه نتائج قرعة المناظرة التلفزيوينة وترتيب المترشحين
بقلم مصطفى.ق

جرت عملية القرعة بخصوص المناظرة التلفزيوينة التي ستقام بداية من الساعة 19:00.

بحضور ممثلي المترشحين الخمسة للإنتخابات الرئاسية واعضاء من السلطة الوطنيةللإنتخابات وبإشراف محضر قضائي.

ويسكون المترشحون مرتبين في المقاعد من اليمين إلى اليسار، حسب القرعة، عبد العزيز بلعيد، عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عز الدين ميهوبي، واخيرا عبد القادر بن قرينة.

فيما أسفرت عملية القرعة لترتيب المترشحين حول السؤال الأخير، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي، عبد المجيد تبون، عبد القادر بن ڨرينة، عبد العزيز بلعيد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737408

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com