هذه نتائج قرعة المناظرة التلفزيوينة وترتيب المترشحين

جرت عملية القرعة بخصوص المناظرة التلفزيوينة التي ستقام بداية من الساعة 19:00.

بحضور ممثلي المترشحين الخمسة للإنتخابات الرئاسية واعضاء من السلطة الوطنيةللإنتخابات وبإشراف محضر قضائي.

ويسكون المترشحون مرتبين في المقاعد من اليمين إلى اليسار، حسب القرعة، عبد العزيز بلعيد، عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عز الدين ميهوبي، واخيرا عبد القادر بن قرينة.

فيما أسفرت عملية القرعة لترتيب المترشحين حول السؤال الأخير، علي بن فليس، عزالدين ميهوبي، عبد المجيد تبون، عبد القادر بن ڨرينة، عبد العزيز بلعيد.