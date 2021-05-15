هذه نتائج قرعة توزيع الأرقام على الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة لتشريعيات 12 جوان

أجرت اليوم السبت بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القرعة الخاصة بترقيم قوائم الاحزاب السياسية خلال التشريعات المقبلة
وجاءت نتائج القرعة و ترقيم الأحزاب كالآتي:
الافلان رقم 7
طلائع الحريات رقم 25
جبهة العدالة والتنمية رقم 14
جبهة الحكم الراشد رقم 22
حزب الفجر الجديد رقم 27
حركة الإنفتاح رقم 23
حزب التجديد الجزائري رقم 8
جبهة النضال الوطني رقم 1
جبهة المستقبل رقم 6
حركة الإصلاح الوطني رقم 10
حركة مجتمع السلم رقم 4
حركة النهضة رقم 13
حزب الشباب رقم 18
الجبهة الوطنية الجزائرية رقم 20
الحزب الوطني الجزائري رقم 2
التحالف الوطني الجمهوري رقم 12
التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5
صوت الشعب رقم 15
جيل جديد رقم 19
حركة الوفاق الوطني رقم 26
تجمع أمل الجزائر رقم 21
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو رقم 17
الوسيط السياسي رقم 24
جبهة الجزائر الجديدة رقم 3
اتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية رقم 9
حزب الكرامة رقم 11
حركة البناء الوطني رقم 16
حزب الحرية والعدالة رقم 28
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