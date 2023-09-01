هذه نتائج قرعة دور المجموعات لـ”الأوروبا ليغ”

أسفرت قرعة دور المجموعات لمنافسة الأوروبا ليغ، التي جرت فعالياتها اليوم الجمعة، بمدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات في القمة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات بداية من تاريخ 21 سبتمبر بإجراء الجولة الأولى، والجولة الثانية بتاريخ 5 أكتوبر، والجولة الثالثة بتاريخ 26 أكتوبر، والجولة الرابعة 9 نوفمبر، والجولة الخامسة بتاريخ 30 نوفمبر، والسادسة 14 ديسمبر.

وجاءت نتائج فرعة دور المجموعات الثمانية لمنافسة الأوروبا ليغ على النحو التالي: