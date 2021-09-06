هذه نتائج “PCR” الخضر قبل سفرية مراكش

جاءت فحوصات “البي سي أر” التي خضع لها الخضر مُطمئنة، وهذا ساعات قليلة قبل موعد السفرية الى مراكش من أجل مُلاقاة بوركينافاسو، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بأن جميع الفحوصات جاءت سلبية، وهو ما يعني بأن محاربي الصحراء سينتقلون للمملكة المغربية بتعداد مُكمتمل، ومُستهدفين العودة بالزاد كاملا أمام “الخيول”، الذي فازوا هم أيضا بلقائهم الإفتتاحي أمام النيجر بثنائية دون رد.

ونُذكر في الأخير، بأن أشبال جمال بلماضي يحتلون حاليا صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بعد أن إكتسحوا جيبوتي بثمانية كاملة، مما سيجعل من موعد يوم غد الثلاثاء مهما جدا، من أجل أخذ الأسبقية على أبرز مُنافس في المجموعة بشكل مُبكر.

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