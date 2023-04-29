هذه نسبة إمتلاء السدود في الجزائر 

كشف وزير الري طه دربال ان النسبة الوطنية لإمتلاء السدود تقدر حاليا ب29 بالمائة، بعدما كانت تقارب 32 بالمائة في ديسمبر الماضي. وذلك خلال ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الملتقى الوطني لإطارات الري، الذي نظم بمقر الوزارة تحت شعار “عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه”.

أرجع الوزير أن انخفاض منسوب المياه إلى “نقص تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة وليس فقط خلال هذه السنة”.

كما اكد طه دربال على ضرورة زيادة الاعتماد على المياه المستعملة المصفاة للاستجابة لمتطلبات القطاع الفلاحي. حيث تتوفر على منشآت قاعدية هامة في هذا المجال، وأيضا على الاعتماد على الأنظمة المقتصدة للمياه على غرار الرش المروحي والسقي بالتقطير.

وأوضح الوزير أنه “بالرغم من هذه الظروف, فإن التزويد بالمياه الشروب يتم عموما بشكل مقبول, باستثناء بعض المناطق”.

وذكر الوزر إلى إلى ضرورة الاعتماد على الرقمنة من أجل التحكم الأمثل في التزويد بالمياه الشروب، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة, واصفا الرقمنة ب”الخيار الاستراتيجي والحتمي لتحسين الخدمة العمومية وعصرنتها”.