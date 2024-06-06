هذه نسبة إمتلاء السدود 

كشف عرجوم عبد العزيز مدير مركزي بوزارة الري، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 39 في المائة وهي نسبة متباينة من ولاية إلى أخرى.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى اليوم، قال عرجوم، أن نسبة امتلاء السدود بالجهة الغربية وصلت إلى 17 بالمائة، بينما بلغت في مناطق الوسط 26 بالمائة، في حين حازت المنطقة الشرقية على وفرة معتبرة من المياه.

كما أكد عرجوم أنه خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تم تسجيل أدنى مستوى في تخزين السدود للموارد المائية والمياه السطحية والجوفية بسبب شح الامطار والتغيرات المناخية الحاصلة.

وأضاف ذات المسؤول، أن الطبقات المائية عرفت انخفاضا كبيرا بسبب نقص تساقط الأمطار، مستدلا بسهل متيجة الذي سجل انخفاضا بنسبة 50 في المائة بسبب العديد من الصعوبات التي يواجهها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اللجوء إلى موارد مائية دائمة ومصادر أخرى لضمان التموين بالمياه الصالحة للشرب للمواطنين.