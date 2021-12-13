هذه نسبة الإدماج التي يجب أن تصل إليها مؤسسات صناعة السيارات خلال 36 شهرا

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أنه يجب أن تصل نسبة الإدماج في المؤسسات الوطنية لصناعة السيارات إلى 35 بالمائة في ظرف 36 شهرا.

وأضاف الوزير الأول على هامش إفتتاح الطبعة الـ29 لمعرض الإنتاج الجزائري اليوم الإثنين. أنه يجب منح الفرصة للإطارات الشابة المتخرجة من المعاهد والجامعات وإقحامهم في صناعة المركبات العسكرية

للإشارة فقد أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين بالجزائر، على افتتاح الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري. كما كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مرفوقا بوزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، وإطارات سامية من القطاع الإقتصادي. وكذا ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وتجري فعاليات الطبعة الـ 29 لمعرض الإنتاج الجزائري إلى غاية 25 ديسمبر الجاري، بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.

كما تم تنظيم هذا الحدث الإقتصادي، الذي تم إلغائه السنة الفارطة بسبب جائحة “كوفيد-19”. من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس). تحت شعار “استراتيجية، قدرة إبتكارية وأداء فعال : مفاتيح التنمية الإقتصادية وولوج الأسواق الخارجية”.

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