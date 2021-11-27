هذه نسبة التصويت في الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية العاشرة صباحا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن النسبة الأولية للتصويت خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

وأضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالإنتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة.

وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة.

وقال شرفي، أن نسبة التصويت في الإنتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات

كما تم منذ قليل إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ 1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

وأضاف شرفي، أن عدد مراكز ومكاتب التصويت بلغ 13 الف و326 مكتبا عبر 58 ولاية. كما بلغ عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية 24891 مقعدا. أما عدد المقاعد الولائية فبلغ 2350 مقعد.

هذه نسب التصويت عبر بعض ولايات الوطن إلى غاية العاشرة صباحا

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن نسبة التصويت في الإنتخابات البلدية والولائية كانت متباينة.

وبلغت نسبة التصويت في ولاية تبسة 4.07 بالنسبة للمجالس البلدية. و3.81 بالمجالس الولائية.

_ تلمسان: نسبة المشاركة بلغت 3.04 بالنسبة للمجالس البلدية. و3.76 في المجالس الولائية.

_ تيارت: نسبة المشاركة بلغت 4.66 بالمائة للمجالس البلدية. و4.42 في المجالس الولائية.

_ تيزي وزو: نسبة المشاركة بلغت 2.43 بالمائة في المجالس البلدية. و1.94 للمجالس الولائية.

_ العاصمة: نسبة المشاركة بلغت 1.81 في المجالس البلدية. و 1.72 بالنسبة للمجالس الولائية.

_الجلفة: نسبة المشاركة 5.21 المجالش البلدية 4.73 المجالس الولائية

_ جيجل: نسبة المشاركة 4.53 المجالس البلدية 4.24 المجالس الولائية

_ سطيف: نسبة المشاركة 3.94 المجالس البلدية 3.69 المجالس الولائية

_ سعيدة: نسبة المشاركة 4.35 المجالس البلدية. 4.16 المجالس الولائية

_ سكيكدة: نسبة المشاركة بلغت 3.76 بالمائة في المجالس البلدية، و 3.60 في المجالس الولائية.

_ سيدي بلعباس نسبة التصويت بلغت 4.23 بالمائة بالمجالس البلدية، 4.10 المجالس الولائية.

_ عنابة: نسبة المشاركة 3.45 بالمائة المجالس البلدية. و3.42 بالمائة للمجالس الولائية

_ قالمة نسبة التصويت 4.68 بالمائة في المجالس البلدية. و 4.39 بالمجالس الولائية.

_ المدية: نسبة المشاركة بلغت 3.99 للمجالس البلدية. و3.83 للمجالس الولائية

_مستغانم: نسبة المشاركة بلغت 4.42 بالمائة للمجالس البلدية. و 4.24 بالمائة للمجالس الولائية

_ المسيلة نسبة المشاركة 5.40 بالمائة للمجالس البلدية. و5.20 بالمائة للمجالس الولائية

_ معسكر نسبة المشاركة بلغت 4.63 بالمائة للمجالس البلدية، و4.37 بالمائة للمجالس الولائية

_وهران: نسبة المشاركة بلغت 1.63 بالمائة في المجالس البلدية. و 1.54 بالمائة للمجالس الولائية.