هذه نسبة المداومة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك

بلغت نسبة الإلتزام بمداومة اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99.68%، حسب بيان وزارة التجارة.

وبلغ مجموع التجار المسخرين 49,693 متعامل إقتصادي في مختلف المجالات. حيث بلغت نسبة المداومة بالمديرية الجهوية للتجارة ناحية الجزائر 99.87%. المديرية الجهوية للتجارة ناحية سطيف 99.89%، المديرية الجهوية للتجارة ناحية عنابة 99.92%، المديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة 97.76%. المديرية الجهوية للتجارة ناحية بشار 100%، المديرية الجهوية للتجارة ناحية وهران 99,78%، المديرية الجهوية للتجارة ناحية البليدة 99,98%. كما بلغ بالمديرية الجهوية للتجارة ناحية ورقلة 100%، المديرية الجهوية للتجارة ناحية سعيدة 99.98%.

وأشادت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإلتزام التجار المسخرين لمداومة اليوم الأول من العيد.

وذكرت بإلزامية عودة النشاط لجميع المتعاملين الاقتصاديين إبتداء من يوم الاثنين 11 جويلية. حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.